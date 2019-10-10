DSİ'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

10.10.2019 10:52

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi. DSİ'ye ait 55 iş makinesi bölgede yapılan harekat için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emrinde görevlendirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için DSİ, Milli Savunma Bakanlığının talep yazısına istinaden 6 adet dozer, 9 adet ekskavatör, 12 adet kamyon ve 19 adet treyler çekicisi olmak üzere toplam 46 adet iş makinasını operatörleri ile birlikte TSK'nın emrinde görevlendirdi. Ayrıca halen TSK emrinde olan ve Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarında görev yapan 9 adet zırhlandırılmış ekskavatör de Barış Pınarı Operasyonu'na destek amacıyla harekatın yapıldığı bölgeye kaydırıldı.



Ülke güvenliği söz konusu olunca her daim güvenlik güçlerinin yanında olan ve onlara her türlü desteği sağlayan DSİ, operasyona toplam 55 adet iş makinesi ile destek veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA