DSİ'den Antalya'ya 18 yılda 20 baraj, 3 gölet

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Antalya'ya son 18 yılda 20 baraj, 3 gölet yapıldığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak hidroelektrik enerji santralleriyle de ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığını aktaran Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde bu yılın sulama hamle yılı ilan edildiğini bildirdi.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışı olduğunu anlatan Yıldız, bu artışın doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığını belirtti.

Sulama projeleriyle vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölgeyle diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırmak istediklerine değinen Yıldız, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

"62 sulama tesisi ile 464 bin 739 dekar arazi sulamaya açıldı"

"Tarımın ve turizmin başkenti" olarak nitelendirdiği Antalya'nın topraklarını da sulamaya açtıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Antalya'da inşa edilen 62 sulama tesisiyle 464 bin 739 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Antalya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 496 milyon 604 bin 641 lira ilave zirai gelir artışı sağladık."

Kentte 96 bin 590 dekar arazide inşaat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yıldız, yapımı devam eden 10 sulama inşaatının tamamlanmasıyla 127 bin 820 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Antalya'ya son 18 yılda 20 baraj ve 3 gölet inşa edildiğini anlatan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'da ziraatın daha da gelişmesi için kente son 18 yılda 202 tesis ile 5 milyar 208 milyon 711 bin liralık yatırım yaptık. Diğer taraftan Antalyalı çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Antalya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor."

"148 yerleşim yeri taşkından korundu"

Kentte taşkın riskini azaltmak için 95 taşkın koruma tesisiyle 148 yerleşim yeri ve 179 bin 415 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını belirten Yıldız, 8 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak yeraltı barajı inşa çalışmaları kapsamında da Antalya'da bir depolama tesisinin tamamlandığını, 9 yeraltı barajının da proje ve planlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun