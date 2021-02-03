DSİ'den Aksaray'a 18 yılda 466 milyon liralık yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aksaray ve ilçelerinde DSİ'nin 18 yılda yapılan su yatırımlarının toplam bedelinin 466 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aksaray ve ilçelerinde DSİ'nin 18 yılda yapılan su yatırımlarının toplam bedelinin 466 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray'a, üç içme suyu tesisi, bir baraj, altı gölet, dokuz sulama ve 18 taşkın koruma tesisinin kazandırıldığını belirtti.

DSİ'nin, inşa ettiği baraj ve göletlerle suyu depolayarak içme ve kullanma suyu olarak insanlara, sulama suyu olarak tarım arazilerine ulaştırmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülke su varlığına sahip çıkarken mevcut su potansiyelinden en yüksek faydayı sağlamayı hedefleyen DSİ, suyun zararlarına karşı vatandaşları ve tarım arazilerini korumak için de tüm gücüyle çalışıyor. Aksaray, yıllık ortalama yağış miktarında ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Aksaray için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle 18 yılda inşa ettiğimiz yapılarla su depolama kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırdık. Baraj ve gölet inşaatlarımız devam ediyor. Suyu tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcanıyor. Aksaray'da son 18 yılda inşa edilen 9 sulama tesisi ile 11 bin 460 dekar tarım arazisi sulamaya açılarak yıllık 18 milyon lira tarımsal gelir artışı sağlandı. 18 yılda Aksaray'da yapılan su yatırımları toplamda 466 milyon lirayı buldu."

Yıldız, inşaatları devam eden projelerin tamamlanmasıyla kentte 216 bin 500 dekar tarım arazisinin modern suluma sistemine kavuşacağını aktardı.

Tamamlanan ve inşası devam eden baraj, gölek ve depolama tesisleri ile kuraklık kaynaklı su baskısının azaltılmasını, modern sulama tesisleriyle de su tasarrufu sağlanmasını hedeflediklerini belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Modern sulama tesisleri ile ayrıca çiftçinin sulama maliyetleri azalmakta, ürün verimliliği yükselmekte ve bu sayede gıda arz güvenliği de teminat altına alınmış olmaktadır. Modern sulama projeleri ile birlikte tarım arazilerinden daha yüksek verim alınabilmesi için toplulaştırma çalışmaları da devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 16 bin 348 hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Toplulaştırma çalışmaları ile parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut