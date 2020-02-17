DSİ, Çanakkale'de 18 baraj, 7 gölet yaptı

17.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:37

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'ye yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Marmara'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çanakkale'de, ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 461,88 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip 18 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Çanakkaleli vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğunu belirten Aydın, Çanakkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ettiklerini, şu anda 6 baraj ile 3 göletin yapımının sürdüğünü söyledi.

Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Tamamlanan 27 sulama tesisleri ile 424.423 dekar, kısmi olarak 7.060 dekar arazi olmak üzere toplam 431.483 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 331 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Marmara'nın münbit topraklarını sulamaya açıyoruz. Çanakkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 271,240 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çanakkale zirai üretimde ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Sulama projeleri, vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi Milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" dedi.

Çanakkale'nin bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, "Bu kapsamda Çanakkale'de 45 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Çanakkale şehir merkezi ve 43 meskün mahalde, 39,340 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA