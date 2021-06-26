DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
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DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi

DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

DEVLET Su İşleri (DSİ) Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı (31), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DEVLET Su İşleri (DSİ) Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı (31), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Büğdüz yolunda yapımı devam eden Burdur içmesuyu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Ali Kılcı, kuruma ait 68 BS 011 plakalı araçla Burdur'a dönüşünde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten çöplük yoluna düşen araç yan yatarken, Ali Kılcı yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Kılcı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Haberi alan Ali Kılcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kazanın ardından yayımladığı mesajda, "Bugün yaşanan elim bir trafik kazası sonucu yaralanan Burdur DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaydettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden mesai arkadaşımız Ali Kılcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve DSİ teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.


DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi
DSİ Burdur Şube Müdürü kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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