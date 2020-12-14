DSİ bu yıl 5 ilde 76 bin 839 hektar alanda daha arazi toplulaştırması yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl kasım sonu itibarıyla Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta 76 bin 839 hektar alanda arazi toplulaştırması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl kasım sonu itibarıyla Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta 76 bin 839 hektar alanda arazi toplulaştırması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin her alanda daha güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Arazi toplulaştırmasıyla diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri ve benzeri) birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Yıldız, bu düşünceyle 2018'de yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ'ye verildiği anımsattı. Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar, 2020 yılında ise kasım ayı sonu itibarıyla 511 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmış olup, 2020 yılı sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları bitirilecektir. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir."

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, bu yıl Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, Bursa'da 5 projede 64 bin 35 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 7 bin 15 hektar arazide toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. İlde devam eden çalışmalarla 46 bin 486 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli'de bir projede 12 bin 857 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 8 bin 350 hektar arazinin toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı. Sürdürülen çalışmalarla ilde 4 bin 507 hektar alanın 2021 sonuna kadar toplulaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca Bursa ve Kocaeli'de 2020'de 22 bin 376 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 sonuna kadar 50 bin 993 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının bitirilmesi planlanıyor.

Kayseri, Kırşehir, Yozgat'taki çalışmalar

Kayseri'de 4 projede 106 bin 790 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 21 bin 490 hektar arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. İlde devam eden çalışmalarla 72 bin 300 hektar alanın 2021 sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Kırşehir'de bir projede 5 bin 250 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 1275 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları sonuçlandırılarak tapu tescil işlemleri yapıldı.

Yozgat'ta 3 projede toplam 49 bin 380 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 38 bin 710 hektar alanda arazi toplulaştırmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. İlde devam eden çalışmalarla 10 bin 670 hektar alanın 2021 sonuna kadar toplulaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta 8 proje dahilinde 61 bin 474 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları bitirildi. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 sonuna kadar 100 bin 470 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, 2020'de kasım sonuna kadar Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta toplam 76 bin 839 hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirmiş oldu.

Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 azalıyor.

Arazi toplulaştırmasıyla parseller büyürken, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor, parsel sayısı azalarak büyüklüğü artıyor. Ayrıca, bu sayede düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturuluyor, her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler ve ulaşımdan kaynaklı kayıpları azaltan arazi toplulaştırması, yakıt tasarrufu da sağlıyor. Uygulama, zirai mücadele ve gübrelemeyi kolaylaştırıyor, sulama oranını ve randımanını büyüyor. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım