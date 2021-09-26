DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu - Haberler
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DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında incelemelerde bulundu.

ERZURUM (İHA) - DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz beraberindeki heyet ile birlikte Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında incelemelerde bulundu.

Erzurum Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Yavuz Yüklenici firma yetkililerinden Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "DSİ olarak Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Dadaşlar diyarı Erzurum iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz.

Erzurum ilimiz ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bugün ekibimiz ile birlikte Yapım çalışmaları devam eden Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında incelemelerde bulunduk. Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmaların tamamlanması ile 114 bin 80 dekar tarım alanını sulamaya başlayacağız. İnşallah Sakalıkesik Ovası bu bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak, üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 69 Milyon TL katkı sağlanacaktır" dedi. - ERZURUM

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu

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Haber: DSİ Bölge Müdürü Yavuz, Sakalıkesik Ovası sulama sahasında incelemede bulundu - Haberler
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