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DSİ Bölge Müdürü Yavuz müjdeyi verdi

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DSİ Bölge Müdürü Yavuz müjdeyi verdi

DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yüklenici firma tarafından Erzurum Narman Şehitler Barajı Sulamasının sözleşmesini imzaladı.

ERZURUM (İHA) - DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yüklenici firma tarafından Erzurum Narman Şehitler Barajı Sulamasının sözleşmesini imzaladı.

72 milyon 312 bin TL bedelle 900 gün sürecek olan iş bitiminde Narman Regülatörü ve Yanıktaş Regülatörlerinden alınan su ile 15 bin 640 dekar tarım arazisi modern sulama sistemiyle sulu tarım yapılacak.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, "DSİ olarak Erzurum ilimize yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne Narman ilçemize bir müjde vermenin mutluluğunu yaşıyorum.

Erzurum Narman Şehitler Barajı Sulamasının yapım sözleşmesini imzaladık. Narman ilçemize hayırlı olsun.

İş kapsamında Narman Regülatörü ve Yanıkta Regülatörleri ile münbit toprakları su ile buluşturarak Narman, Oltu ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı 19 Mahallenin 15 bin 640 dekar tarım alanını sulamaya başlayacağız. İnşallah bu proje ile birlikte bu bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak, üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi. - ERZURUM

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