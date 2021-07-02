DSİ, baraj ve göletlerdeki boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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DSİ, baraj ve göletlerdeki boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

DSİ, baraj ve göletlerdeki boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı SMS yoluyla vatandaşların uyarıldığı, baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulduğu, görevli personelce mahallinde uyarılar yapıldığı ve kamu spotu hazırlandığı belirtildi.

Önlemler ve uyarılara rağmen boğulma olaylarının yaşandığı ifade edilen açıklamada, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla kurumumuz tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi can kayıplarını önleyecek. Bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlak surette uyulması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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