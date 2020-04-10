DSİ baraj ve gölet yatırımlarıyla Van'daki binlerce dekar araziyi suyla buluşturuyor
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Devlet Su İşleri, Karasu, Van, Güncel

DSİ baraj ve gölet yatırımlarıyla Van'daki binlerce dekar araziyi suyla buluşturuyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Van ve ilçelerine mümbit toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

10.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:18
DSİ baraj ve gölet yatırımlarıyla Van'daki binlerce dekar araziyi suyla buluşturuyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Van ve ilçelerine mümbit toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Van'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Van'a 17 yılda DSİ tarafından 3 baraj ve 2 göletin inşa edildiği bildirilen açıklamada, Deliçay üzerinde inşa edilen Morgedik Barajından sağlanacak suyla 174 bin 50 dekar arazinin sulamaya açılacağı aktarıldı.

2007'de hizmete alınan Sırımlı Barajıyla 3 bin 700 dekar münbit arazinin sulandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Van'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri 42.5 metre yüksekliğinde ve 4 bin 290 dekar araziyi sulayacak olan Ortanca Barajı, 4 bin 100 dekar araziyi sulayacak olan Yeni Emek Barajı ve 31 metre yüksekliğinde olup 2 bin 140 dekar araziyi sulayacak olan Baklatepe Barajıdır. Van deyince akla geniş ve bereketli topraklar gelmektedir. Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için çok önemli 10 sulama tesisini inşa ettik. 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 337 bin 290 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 109 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projesi ile 185 bin 350 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacaktır."

Van içme suyu isale hattı ile Şamran kaynağından alınan suyun 48 kilometre uzunluğundaki hatla kent merkezine, Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerine ve 18 köye yıllık 76 milyon metreküp içme suyu verildiği ifade edilen açıklamada, 2013'te hizmete alınan tesisin 1 milyon 100 bin kişinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı.

Erciş içme suyu isale hattı ile ilçenin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019'da hizmete alınan ve günlük arıtma kapasitesi 76 bin metreküp olan Erciş içme suyu arıtma tesisi de 17 yılda Vanımıza kazandırdığımız projelerdendir. 17 yılda Van'da 103 taşkın koruma tesisi inşa ederek Van şehir merkezi ve 118 meskun mahalli taşkınlardan koruduk. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bunlarla birlikte Van sınırları içinden geçen Karasu Çayı'nın ıslahı ile alakalı bölge halkının 50 yıllık talepleri doğrultusunda çalışmalara başladık. Karasu Çayı yatak ıslahı 3. kısım kapsamında, yatak talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat çalışmaları yapılarak çay yatağı ıslah edilecek ve iki adet köprü yapılacaktır. Karasu Çayı'nın, kontrolsüz malzeme alımı sonucu oluşan oyulmaların düzenlenmesine yönelik projede Tuşba ilçesi, Kasımoğlu, Gülsünler, Tevekli, Dibekdüzü, Arısu, Topraktaş ve Bardakçı köylerinin taşkınlardan korunması amaçlanıyor."

Kaynak: AA

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