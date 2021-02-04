DSİ Babaeski ilçesindeki Çöğürtlen deresini ıslah edecek
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DSİ Babaeski ilçesindeki Çöğürtlen deresini ıslah edecek

04.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:08
DSİ Babaeski ilçesindeki Çöğürtlen deresini ıslah edecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Babaeski ilçesindeki Çöğürtlen deresinin taşkın riskine karşı ıslah edileceğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Babaeski ilçesindeki Çöğürtlen deresinin taşkın riskine karşı ıslah edileceğini belirtti.

Kıvrak, AA muhabirine, 3 bin 686 metre uzunluğundaki derenin yatay genişliği 8 metre, dikey ise 2 metre olacak şekilde betonarme kanal ile ıslah edileceğini söyledi.

Islah çalışmaları kapsamında ayrıca 9 menfez ve yaya köprüsünün yapılacağını anlatan Kıvrak, çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Çalışmalar ile taşkın riskinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını dile getiren Kıvrak, taşkın risklerine karşı tüm dere yataklarında çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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