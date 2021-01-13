DSİ, Aydın'a son 18 yılda 13 baraj ve 8 gölet yaptı

Aydın'a Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 18 yılda 13 baraj ve 8 göletin yaptırıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını "sulamada hamle yılı" ilan ettiklerini kaydetti.

Kente son 18 yılda inşa edilen 37 sulama tesisi ile 526 bin 400 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını aktaran Yıldız, çiftçiye yıllık 870 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını söyledi.

Yıldız, 8 sulama inşaatının devam ettiğini belirterek bunların tamamlanması halinde 268 bin 972 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını, böylece ekonomiye 448 milyon 486 bin lira katkı getirileceği bilgisini verdi.

Bu zamana kadar Aydın'a 13 baraj ve 8 gölet kazandırdıklarını vurgulayan Yıldız, " 18 yılda kente 170 adet tesis ile 7 milyar 238 milyon 967 bin 468 lira yatırım yaptık. Şu anda 3 baraj ile 8 göletin yapım çalışmaları da devam ediyor. Diğer taraftan Aydın ili ve ilçelerinde son 18 yılda 7 içme suyu ve arıtma tesisi yaparak 594 bin 344 kişi için toplam 72,60 milyon metreküp içme suyunu temin ettik. İnşaatı devam eden 1 içme suyu tesisini 2023 yılı sonuna kadar tamamlayarak 235 bin 370 kişi için yılda 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

Aydın'da taşkın riskini azalttıklarını da aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Son 18 yılda tamamlanan 94 taşkın koruma tesisi ile 113 adet yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. Bunun yanında 6 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yeraltı Barajı inşa çalışmalarımız kapsamında ise 1 depolama tesisi çalışmalarımız devam ediyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun