DSİ, Artvin'de 216 kilometre yol inşa etti

27.08.2019 13:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerinin (DSİ) bugüne kadar Türkiye genelinde yaptığı 930 kilometre yolun 216 kilometresinin Artvin'de bulunduğunu söyledi.



Bakan Pakdemirli, bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti. DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil aynı zamanda karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğini dile getiren Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre karayolu, 441 adet köprü ve viyadüğü tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade etti.



"Artvin'e 3 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldı"



Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığını belirterek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 adet köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapılmış oldu" dedi.



Artvin'de Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik Borçka-Artvin karayolu, 6,742 kilometrelik Borçka-Murgul karayolu inşaatı tamamlandı. 16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 adet tünel ve 1,042 kilometrelik 10 adet köprü ve viyadük tamamlandı. Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik Borçka-Muratlı karayolu ve 416 metrelik 2 adet tünel ile 302 metrelik 3 adet köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı. Deriner Barajı'nda 22,7 kilometrelik varyant yolu, 39,3 kilometre Artvin-Erzurum yolu, 11,4 kilometre Artvin-Ardahan yolu, 7,9 kilometre Artvin-Ardanuç ve 2,5 kilometre Artvin-Ortaköy yolu yapıldı. Ayrıca Deriner'in inşaat sürecinde 17,784 kilometrelik 28 adet tünel, 1,309 kilometrelik 5 adet dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi. Ayrıca 58,92 kilometrelik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (Zeytinlik-Oruçlu Tüneli) de 2019 yılı Temmuz ayı içinde ulaşıma açıldı. Oruçlu Ripaj Tüneli 2 bin 277 metre uzunluğu ile Deriner, Borçka ve Muratlı Barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tünel oldu. Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 kilometrelik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Ayrıca Yusufeli Barajı köy yolları reloksayonları kapsamında da yaklaşık 40 kilometre civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA