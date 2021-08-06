DSİ 6. Bölge Müdürü Balta'dan Vali Su'ya Veda Ziyareti

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü iken, DSİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Akif Balta, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü iken, DSİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Akif Balta, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Balta'yı görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Su, Mehmet Akif Balta'ya yeni görevinde başarılar diledi. 06. 08. 2021

Kaynak: Habermetre