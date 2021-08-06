DSİ 6. Bölge Müdürü Balta'dan Vali Su'ya Veda Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ 6. Bölge Müdürü Balta'dan Vali Su'ya Veda Ziyareti

DSİ 6. Bölge Müdürü Balta'dan Vali Su'ya Veda Ziyareti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü iken, DSİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Akif Balta, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü iken, DSİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mehmet Akif Balta, Vali Ali İhsan Su'ya veda ziyaretinde bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Balta'yı görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Su, Mehmet Akif Balta'ya yeni görevinde başarılar diledi. 06. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Muslera Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSİ 6. Bölge Müdürü Balta'dan Vali Su'ya Veda Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:26:42. #1.14#

title