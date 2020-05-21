DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
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DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

Devlet Su İşleri Eskişehir 3. Bölge Müdürü olarak atanan Kağan Şan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
21.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:07

Devlet Su İşleri Eskişehir 3. Bölge Müdürü olarak atanan Kağan Şan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Nayir, Bölge Müdürlüğünün görev alanını teşkil eden Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya illerini içerisine alan havzanın su kaynakları açısından çok zengin olduğunu belirtti.

Verimli topraklara sahip bu havzanın korunması ve yönetilmesinde Devlet Su İşleri'nin önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini aktaran Vali Nayir, tüm teşkilat çalışanlarına başarı dileyerek, Bölge Müdürü Şan'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şan ise DSİ Sakarya 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci'nin de eşlik ettiği ziyarette, kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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