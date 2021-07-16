DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar'dan baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 9 günlük bayram tatili öncesi vatandaşları yüksek ölüm riski nedeniyle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 9 günlük bayram tatili öncesi vatandaşları yüksek ölüm riski nedeniyle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyardı.

Çınar yaptığı yazılı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşların serinlemek için plaj ve havuzlara gideceğini, pek çok kişinin de baraj, gölet hatta sulama kanallarında hayatlarını riske atmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Çocukların ve gençlerin yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet ve sulama kanallarına girdiğine ve tehlikeli bir oyun oynadığına dikkati çeken Çınar aileleri uyardı.

Çınar, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin, tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden vatandaşlarımız ve çocuklarımız 'ben yüzme biliyorum' diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj, plaj değildir. Acı olaylarla karşılaşmamak için DSİ tesislerinde suya girmeyelim. Bayram zehir olmasın."

DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve göletin çevresini korkuluklarla kapattıklarını, bazı noktalara ise uyarı levhaları astıklarını vurgulayan Çınar, yaşanan acı olaylardan vatandaşın ders alması ve bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Çınar, dezenfekte edilmemiş durgun suyun yüksek oranda hastalık riski de taşıdığını anımsatarak, "Birkaç saatlik eğlence hayatınız boyunca sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer