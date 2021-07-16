DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar'dan baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar'dan baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı

DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar'dan baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 9 günlük bayram tatili öncesi vatandaşları yüksek ölüm riski nedeniyle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 9 günlük bayram tatili öncesi vatandaşları yüksek ölüm riski nedeniyle baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyardı.

Çınar yaptığı yazılı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşların serinlemek için plaj ve havuzlara gideceğini, pek çok kişinin de baraj, gölet hatta sulama kanallarında hayatlarını riske atmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Çocukların ve gençlerin yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet ve sulama kanallarına girdiğine ve tehlikeli bir oyun oynadığına dikkati çeken Çınar aileleri uyardı.

Çınar, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin, tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden vatandaşlarımız ve çocuklarımız 'ben yüzme biliyorum' diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj, plaj değildir. Acı olaylarla karşılaşmamak için DSİ tesislerinde suya girmeyelim. Bayram zehir olmasın."

DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve göletin çevresini korkuluklarla kapattıklarını, bazı noktalara ise uyarı levhaları astıklarını vurgulayan Çınar, yaşanan acı olaylardan vatandaşın ders alması ve bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

Çınar, dezenfekte edilmemiş durgun suyun yüksek oranda hastalık riski de taşıdığını anımsatarak, "Birkaç saatlik eğlence hayatınız boyunca sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar'dan baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.07.2021 11:17:24. #1.13#

title