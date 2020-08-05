DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'nün sulama çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları 3. Kısım Şebeke Yapım İşi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları 3. Kısım Şebeke Yapım İşi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, arazilerin su ile buluşması, içme suyu temini ve derelerdeki taşkın riskinin azaltmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda, yapımı sürdürülen Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları 3. Kısım Şebeke Yapım İşi MC3 Sulama Şebekesi İnşaatındaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Proje ile Mardin'in Derik ile Kızıltepe ilçelerinde cazibeyle sulanacak 163 bin 330 dekarlık zirai arazilerin sulanması amaçlanıyor.

Şebeke inşaatının tamamlanmasıyla birlikte halen yer altı suyu ile yapılan sulamanın sona ereceği ve yıllardır bölgenin en büyük problemi olan enerji sorununun çözümünde büyük bir mesafe alınmış olacağı aktarıldı.

Projeyle bölgede bereketin artacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje, köyden kente göçün de önüne geçecek. 2024 yılına kadar tamamlanması beklenen projeden Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerine bağlı Tepecik, Kovalı, Atlı, Kanatlı, Kutluca, Alanlı, Konak, Denktaş, Ahmetli, Yazıcık, Beşbudak, Başaran, Kartallı, Bağrıbütün,Yıldızlı, Aşağımenteşe, Yukarımenteşe, Akbaş, Diktepe, Leventler, Çatalca, Karaca, Gündoğdu ve Dedeköy yerleşim yerleri faydalanacak. 2020 yılında ise projede 25 bin dekar şebeke inşaatı tamamlanarak kısmi kabul amaçlı su verilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen tarımda kullanılan yeraltı suyu yerine Atatürk Baraj gölünden alınan ve Mardin Ceylanpınar ana kanalı vasıtasıyla iletilecek olan su kullanılacak. Bu şekilde tarımda enerji sorunu da giderilecek. Projenin tamamlanması yaklaşık 16 bin kişiye iş imkanı olacak."

Kaynak: AA