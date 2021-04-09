DSİ 11 mühendis alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 11 mühendis istihdam edecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 11 mühendis istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DSİ, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin/Dargeçit ve Şırnak'ta görev yapmak üzere toplam 10 inşaat mühendisi ve Şırnak'ta istihdam edilmek üzere 1 makine mühendisi alacak.

Atama, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, 14 Haziran'da yapılacak uygulamalı sınav neticesinde gerçekleştirilecek.

Başvurular, elektronik ortamda "http://personelalimi.dsi.gov.tr" adresinde yer alan "DSİ Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu"nun doldurulmasıyla yapılacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe gönderecek.

Şahsen veya postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular 26 Nisan'da başlıyor

Başvurular, 26 Nisan saat 10.00'da başlayacak ve 7 Mayıs saat 24.00'te sona erecek.

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların, ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saatine ilişkin bilgiler 24 Mayıs'ta "www.dsi.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde de bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya