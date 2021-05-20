DS Techeetah takımı, Monako E-Prix'inde Antonio Felix da Costa ile zafere ulaştı
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DS Techeetah takımı, Monako E-Prix'inde Antonio Felix da Costa ile zafere ulaştı

DS Techeetah takımı, Monako E-Prix'inde Antonio Felix da Costa ile zafere ulaştı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

DS Automobiles'in destek verdiği yarış takımı DS Techeetah, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 7'nci turu olan Monako E-Prix'yi zaferle tamamladı.

DS Automobiles'in destek verdiği yarış takımı DS Techeetah, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 7'nci turu olan Monako E-Prix'yi zaferle tamamladı.

DS Automobiles açıklamasına göre, 8 Mayıs'ta Monako'da düzenlenen ve oldukça çekişmeli geçen mücadelede, takım pilotu Antonio Felix da Costa en iyi süper pol zamanını gerçekleştirdi ve ardından turun kazananı oldu. Costa, bu başarısının ardından genel pilotlar sıralamasında dördüncülüğe yükseldi.

DS Techeetah takımının diğer pilotu Jean-Eric Vergne ise DS E-Tense FE21'in direksiyonunda en hızlı yarış turunu gerçekleştirdi ve mücadeleyi dördüncü tamamladı.

Sezonun ikinci başarısı geldi

Şampiyonanın bir önceki etabı olan Valencia'da zorlu bir yarışı tamamlayan Antonio Felix da Costa, Monako'da zafere imzasını atarken DS Techeetah'a da sezonun ikinci başarısını kazandırdı.

Başlangıcından bitimine kadar heyecan dolu geçen mücadeleye avantajlı başlayan Felix da Costa, ardından Frijns ve Evans ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girdi. Son turda gerçekleştirdiği atakla tekrar liderliği ele geçiren Portekizli pilot zafere ulaştı. Antonio Felix da Costa birincilik ödülünü ise piste DS 9 E-Tense 4x4 360 model otomobille giriş yapan Monako Prensi 2. Albert'in elinden aldı.

"Bu yarışta hararetli mücadeleler gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonio Felix da Costa, "Bu yarışta hararetli mücadeleler gördük. Böyle olduğunda yarışmayı seviyorum. Liderliğin bu kadar çok değiştiği bir seri daha olduğunu sanmıyorum. Kendi adıma, son turda her şeyimi ortaya koydum ve karşılığını aldım" ifadelerini kullandı.

DS Techeetah'ın Fransız pilotu Jean-Eric Vergne ise "Takımın en üst seviyede performans sergileyebileceğini bugün kanıtladık. Ne yazık ki ikinci 'atak modumu' etkinleştirmeye çalışırken yoldan çıktım. Sonrasında birkaç pozisyon kaybettim ama mücadele edip yarışı podyuma çok yakın bir sıralamada bitirebildim. Antonio'yu zaferi için tebrik ediyorum ve 'Meksika Puebla'da yola devam" diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DS Automobiles ekibine teşekkür

DS Performance Direktörü Thomas Chevaucher de Monako'da yarışmanın her zaman özel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Monako'da pol pozisyonundan başlamak aracın, sürücünün ve ekibin performansını kanıtlamanın en iyi yoludur. Birkaç zor andan sonra ekibin verdiği olağanüstü tepkiyle gurur duyuyorum. İki şampiyonada da yine sıralamadayız ve gücümüzden de, aracımız olan DS E-Tense FE21'in özelliklerinden de eminiz."

DS Techeetah Takım Müdürü Mark Preston, "Takımımız bu başarıyı ilk kez 2019'da Jean-eric Vergne ile ve şimdi de Antonio ile üst üste kazandı. Vergne yarışı dördüncü bitirerek ve turu en hızlı geçerek son derece başarılı oldu. Hem kendisi hem de takım için önemli puanlar aldık. Monako'ya gelirken, tekrar canlanmak için bir zafere ihtiyacımız vardı ve bu görev tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Bu zaferin çok özel bir anlam taşıdığını aktaran Preston, bu yıl Paris'te yarış olmadığını bildirdi. Preston, "Dolayısıyla burasının kısmen de olsa evimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca DS Automobiles Genel Müdürü Beatrice Foucher'yi takımın kupasını elinde tutarak podyumda görmek harikaydı. Tüm DS ekibinden aldığımız muazzam destek için kendisine teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, Monako'da gerçekleşen yarışın ardından tarihinde ilk kez Meksika'nın Puebla kentindeki Autodromo Miguel E. Abed pistinde gerçekleşecek. DS Techeetah pilotları, elde ettikleri başarıyı 19 ve 20 Haziran'da düzenlenecek olan yarış ile devam ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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