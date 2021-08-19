DS Techeetah, Formula E Dünya Şampiyonası'nda sezonu podyumda tamamladı
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DS Techeetah, Formula E Dünya Şampiyonası'nda sezonu podyumda tamamladı

DS Techeetah, Formula E Dünya Şampiyonası'nda sezonu podyumda tamamladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Formula E Dünya Şampiyonası, Berlin'de düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan yarışla sona erdi.

Formula E Dünya Şampiyonası, Berlin'de düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan yarışla sona erdi.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in Formula E takımı DS Techeetah, şampiyona boyunca önemli puanlar elde ederek "Takımlar" şampiyonasında 3'üncü oldu ve zorlu sezonda podyuma çıktı.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın 7'inci sezonu Berlin'de büyük heyecana sahne olan yarışla sona erdi. DS Automobiles'in Formula E takımı DS Techeetah, sezonun son yarışında Takımlar ve Pilotlar şampiyonası için kıyasıya mücadele etti. Berlin E Prix'inin sonucunda DS Techeetah takımı, Formula E Dünya Şampiyonası'nı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalyaya ulaştı.

"En rekabetçi sezon oldu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DS Performance Direktörü Thomas Chevaucher, "Bu Formula E sezonu hem teknik hem de stratejik açıdan, şampiyonanın kuruluşundan bu yana şüphesiz en rekabetçi sezon oldu. Her puan için mücadele etmemiz gereken çok yoğun 15 yarışın ardından 'Takımlar' klasmanını gurur verici şekilde 3'üncü sırada tamamladık. Hedefimiz podyumun en üst basamağına ulaşmak için çok çalışmak." ifadesini kullandı.

DS Techeetah Takım Müdürü Mark Preston ise "Sıralama turunun ardından, takım her fırsatı değerlendirmek için agresif bir strateji geliştirdi. DS Automobiles ile ilk ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nı üçüncü bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

"Hedefimiz daha güçlü geri dönmek"

Pilotlar şampiyonasında 10'uncu sırada yer alan Jean-Eric Vergne da, "Birçok güzellik yaşadık ama geliştirilmesi gereken de birçok şey vardı. Ancak en önemlisi, takım felsefesini korudu. Takımımız kazanmayı seviyor ve gücünü koruyor. Artık daha güçlü geri dönmek ve gelecek sezon rövanşı almak için çalışacağız. Artık tek hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Pilotlar sıralamasında 8'inci olan Antonio ise, "Şampiyonları şampiyonlukları için tebrik ediyoruz, ancak gelecek yıl onlara zor anlar yaşatacağımıza emin olun. Harika bir ekibimiz var ve tatil boyunca çok çalışacağız. Şimdiden yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Formula E Dünya Şampiyonası'nda 8'inci sezon, 28-29 Ocak 2022'de Suudi Arabistan'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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