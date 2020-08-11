DS TECHEETAH'dan çifte şampiyonluk
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DS TECHEETAH'dan çifte şampiyonluk

DS TECHEETAH takımı, tamamen elektrikli otomobillerin yer aldığı ABB FIA Formula E şampiyonasında hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasını kazandı.

DS TECHEETAH'dan çifte şampiyonluk
11.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:33

DS TECHEETAH takımı, tamamen elektrikli otomobillerin yer aldığı ABB FIA Formula E şampiyonasında hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasını kazandı.

DS Automobiles açıklamasına göre, turnuvanın dokuzuncu etabında DS TECHEETAH takımı Tempelhof'da arka arkaya iki kez hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasını kazanarak çifte zafer ilan etti. Antonio Felix da Costa 2019/2020 ABB FIA Formula E Şampiyonu olurken takım arkadaşı Jean-Eric ise yarışı kazandı.

DS TECHEETAH takımı toplamda 236 puan ve 115 puan alırken, Antonio Felix da Costa sırasıyla 156 puan ve 76 puan alarak turnuvanın bitmesine iki yarış kala şampiyonluklarını ilan etti. Jean-Eric Vergne ise 12 ve 13 Ağustos'ta düzenlenecek son iki final yarışına şampiyona ikincisi unvanıyla katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım pilotlarından Jean-Eric Vergne, "Antonio'nun kazanmasına çok sevindim. Mükemmel iş çıkarttı, zaferi hak etti. Antonio'ya selam olsun. Tüm ekibe ve bizimle birlikte çok ama çok çalışan herkese teşekkür ederim. Hep daha iyi olmak, takımı bir adım öne taşımak üzere birbirimize omuz verdik. Bugün, pilotlar şampiyonasını art arda üçüncü kez kazanmakla beraber Takımlar şampiyonasını da kazandık. Umarım bu inanılmaz takımla mücadele etmeye gelecekte de devam ederim." ifadelerini kullandı.

Bir diğer takım pilotu Antonio Felix da Costa da şunları kaydetti:

"Ömrümde bir sürü yarış kazandım ama daha önce hiç FIA şampiyonası kazanmamıştım. Kariyerlerinin zirvesindeki 24 pilotla yarıştım. Bu yüzden bugün şampiyon olmak inanılmaz geliyor. DS TECHEETAH ekibine katılana kadar kendimi çalışkan biri sanırdım. Takıma ilk katıldığım hafta 'neden bu kadar çok yarış kazandığınızı şimdi anladım' demiştim. Jean-Eric Vergne de inanılmaz bir takım arkadaşı. Şampiyonluğu hak etti. O kadar yardım etti ki bana, o olmasaydı, takım olmasaydı ne yapardım bilmem. Takımdaki herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız."

DS TECHEETAH Takım Başkanı Mark Preston ise, "Teşekkürler, tebrikler. Herkes inanılmazdı. Pistten ofislere, laboratuvarlardan Satory'deki atölyelere, Oxford'da bize destek verenlere kadar... Tüm o hüsrana, zorluklara ve sorunlara rağmen bu başarıyı ekibimizdeki her bir üyenin yardımıyla kazandık. Hiç kimsenin bizi mağlup etmesine izin vermedik. Ayrıca her zorlukta ve engelde bizi destekleyen DS Automobiles de inanılmaz bir marka. Hepinize teşekkürler." değerledirmesinde bulundu.

DS Performans Direktörü Xavier Mestelan Pinon da DS TECHEETAH için tarihi bir gün olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz çifte şampiyonluktan sonra zorlu bir yarışmada takımlar ve pilotlar şampiyonasını tekrar kazandık. Elbette bunu pilotlarımıza, teknoloji uzmanlığımıza, ama her şeyden öte bu fantastik spor macerasında yer alan her kadın ve erkeğin çabasına borçluyuz. Hep birlikte bir kazanma makinesi inşa ettik. Bizim gibi bu işe meraklı olanlar için paha biçilmez iki yeni şampiyonluk elde ettik. Her biriyle inanılmaz gurur duyuyorum bugün. DS Automobiles ve TECHEETAH ortaklığı gittikçe daha başarılı hale geliyor. Bunu defalarca kanıtladık. Toplamda dört kupayı evimize getirdik."

Tamamen elektrikli otomobillerin sokak yarışlar serisi

Öte yandan açıklamaya göre, DS TECHEETAH Formula-E takımı, tamamen elektrikli otomobillerin sokak yarışlar serisi olan ABB FIA Formula E'de yer alan bir Çin yarış takımı olarak öne çıkıyor.

SECA (Şanghay) Limited'e ait olan takım Jean-Eric Vergne ile 2017/2018 Pilotlar Klasmanı Şampiyonluğunu kazanırken, Andre Lotterer ile birlikte Formula-E 2017/2018 Takımlar Klasmanında ikinci oldu. Tamamen elektrikli otomobillerin yer aldığı şampiyonanın 2018/2019 sezonuna da dahil olan TECHEETAH, DS TECHEETAH olmak için DS Automobiles ile ortaklık kurdu.

Takım 2018/2019 sezonunda takımlar ve pilotlar klasmanında Jean-Eric Vergne ile şampiyonluk kazandı.

Kaynak: AA

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