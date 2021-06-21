DS Store'un yeni şubesi Bodrum'da açıldı

DS Automobiles, Türkiye’deki beşinci DS Store’u Bodrum’da hizmete açtı.

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, Türkiye'deki beşinci DS Store'u Bodrum'da hizmete açtı.

Otomobil satış noktasından ziyade oldukça lüks bir butiği andıran DS Store Bodrum, aynı zamanda satış ve servis hizmetlerini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

DS Store Bodrum'un 220 metrekare alana sahip showroom alanı zarif detayların hakim olduğu bir butik olarak göze çarpıyor. Servis ve mekanik alanları oluşturan kısımlar toplamda 1500 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor.

"Hedefimiz DS Automobiles müşterilerinin daima yakınında olmak"

DS Store'ların markanın avant-garde ruhuna uygun biçimde tasarlandığını belirten DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, "En küçük detaylarda bile mükemmeliyeti görmeyi çok seviyoruz. Türkiye'deki tüm DS STORE'larımızı da buna göre tasarlıyoruz. DS Automobiles olarak büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarımızın hemen ardından yoğun hedef kitlemizin bulunduğu şehirlere yöneldik. Ege Bölgesi'nin en önemli lokasyonlarından Bodrum, bu açıdan bizim için oldukça önemliydi. Nisan ayından beri bu bölgedeki DS Automobiles müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren DS STORE Bodrum'u Haziran ayından itibaren tüm fonksiyonları ile hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Hedefimiz DS Automobiles müşterilerinin daima yakınında olmak. Diğer yandan, DS 7 CROSSBACK ve şarj edilebilir hibrit modelimiz DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 lüks SUV sınıfının iddialı temsilcileri olmaya devam ediyor. Bu özel otomobiller DS STORE BODRUM'da da markamızın önemli hizmetlerinden biri olan 24 saatlik test sürüşü ile deneyimlenebilecekler. Yakın bir zamanda aileye katılacak DS 9 ile birlikte müşterilerimize farklı seçenekler sunacak olmaktan dolayı ise ayrıca heyecanlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Carmedya.com