DS Store'da hijyen seviyesi yükseltildi DS Automobiles Türkiye; 91 kritere ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı.

DS Automobiles Türkiye; 91 kritere ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı.

İstanbul Etiler'de yer alan ve Ankara'nın Çankaya ilçesinde ay başı itibariyle hizmete açılan DS Store'larda uygulamaya alınan tüm bu kurallar, uluslararası denetim firması Bureau Veritas tarafından yapılan kriter ve seviye belirleme denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun kabul edildi.

DS Automobiles Türkiye, devreye aldığı önleyici sağlık kurallarının yanı sıra, evde kal çağrılarının yeni başladığı dönemde dijital mecra kullanımlarının artacağını öngörerek tüm faaliyetlerini hızlıca online kanallara taşıdı.

Sosyal mesafenin önem kazandığı Nisan ayı itibariyle, DS marka otomobil tercih eden tüm misafirler dsautomobiles.com.tr adresinden DS Danışmanı ile görüntülü görüşme talebinde bulunabildi, online showroom randevusu talep edebildi ve kredi başvurularını online olarak yapabildi.

DS Automobiles Türkiye, tüm bu dijital çözümlere ek olarak tercihe göre eve teslimat hizmetini de devreye aldı. Ayrıca tüm DS müşterilerine istisnasız olarak sunulan DS Vale hizmetiyle müşteriler evlerinden ayrılmadan otomobillerinin bakımını yaptırabiliyorlar.