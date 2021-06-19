DS STORE Bodrum'da açıldı
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DS STORE Bodrum'da açıldı

DS STORE Bodrum'da açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlamayı amaçlayan DS Automobiles, Türkiye'deki beşinci DS STORE'u Bodrum'da hizmete açtı.

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlamayı amaçlayan DS Automobiles, Türkiye'deki beşinci DS STORE'u Bodrum'da hizmete açtı.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, lüks otomobil kavramını çağdaş yaklaşımıyla yeniden tanımlayan DS Automobiles, kendine özgü modern tasarımıyla dikkatleri çeken otomobil satış noktası DS STORE'ları Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Hali hazırda hedef kitlesinin bulunduğu büyükşehirlerdeki DS STORE'larda müşterilerini ağırlayan DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS STORE'u Bodrum'da hizmete açtı. Diğer tüm DS STORE'larda olduğu gibi otomobil satış noktasından ziyade oldukça lüks bir butiği andıran DS STORE Bodrum, aynı zamanda satış ve servis hizmetlerini bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

DS STORE Bodrum'un 220 metrekare alana sahip showroom alanı DS Automobiles'e özgü zarif detayların hakim olduğu bir butik olarak göze çarpıyor. Adeta ev sıcaklığı taşıyan bu alanda misafirlere modern, ferah ve lüks bir atmosfer sunuluyor. Servis ve mekanik alanları oluşturan kısımlar ise toplamda 1500 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Premium otomobil severler DS STORE Bodrum'da, DS Automobiles ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde incelemenin yanı sıra test sürüşleri de gerçekleştirebiliyor.

"Hedefimiz DS Automobiles müşterilerinin daima yakınında olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, DS STORE'ların markanın avantgarde ruhuna uygun biçimde tasarlandığını belirtti. En küçük detaylarda bile mükemmeliyeti görmeyi çok sevdiklerinin altını çizen Mumcu şunları aktardı:

"Türkiye'deki tüm DS STORE'larımızı da buna göre tasarlıyoruz. DS Automobiles olarak büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarımızın hemen ardından yoğun hedef kitlemizin bulunduğu şehirlere yöneldik. Ege Bölgesi'nin en önemli lokasyonlarından Bodrum, bu açıdan bizim için oldukça önemliydi. Nisan ayından beri bu bölgedeki DS Automobiles müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren DS STORE Bodrum'u Haziran ayından itibaren tüm fonksiyonları ile hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz.

Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Hedefimiz DS Automobiles müşterilerinin daima yakınında olmak. Diğer yandan, DS 7 CROSSBACK ve şarj edilebilir hibrit modelimiz DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 lüks SUV sınıfının iddialı temsilcileri olmaya devam ediyor. Bu özel otomobiller DS STORE BODRUM'da da markamızın önemli hizmetlerinden biri olan 24 saatlik test sürüşü ile deneyimlenebilecekler. Yakın bir zamanda aileye katılacak DS 9 ile birlikte müşterilerimize farklı seçenekler sunacak olmaktan dolayı ise ayrıca heyecanlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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