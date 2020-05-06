HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

DS STORE Ankara açıldı

DS STORE Ankara açıldı
06.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:30

DS Automobiles Türkiye, ikinci DS STORE'u mayıs ayı itibariyle Ankara'nın Çankaya semtinde hizmete açtı.

DS Automobiles Türkiye, ikinci DS STORE'u mayıs ayı itibariyle Ankara'nın Çankaya semtinde hizmete açtı.

DS Automobiles Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DS'ye özgü detayların hakim olduğu butikte; misafirlere modern, rahat ve lüks bir atmosfer sunuluyor. Showroom ve servis dahil 1.615 metre kare alana sahip olan butikte, DS Virtual Vision ile Concorde meydanının tamamı da DS STORE'a dahil oluyor.

Dijital deneyimde çıtayı yükselten DS Virtual Vision, misafirlerin sanal gerçeklik gözlüğünü takarak tüm DS kombinasyonlarını incelemelerine olanak tanıyor. Misafirler kendi tasarladıkları otomobillerini üç boyutlu görme, hatta otomobilin içine oturabilme şansına sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, markanın avant-garde ruhuna uygun olarak tasarlananan DS Store'un ilkinin Haziran 2018'de Etiler İstanbul'da açıldığını ve DS markasının Türkiye'ye olan inancının tam olduğunu belirtti.

Cornuaille, bugün 39 ülkede 400 DS satış noktasına sahip DS Automobiles'in, içinde bulunulan bu olağanüstü döneme rağmen Türkiye'deki ikinci DS STORE'a yatırım yapmış olmasının markanın Türkiye'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ankara'da açmış oldukları ikinci STORE'un markanın küresel pazarlardaki büyüme stratejisi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Cornuaille, "İş ortağımız Monde'nin bu başarıda büyük bir payı bulunuyor. Hedefimiz diğer büyük şehirleri kapsayacak şekilde Türkiye'deki genişleme planımıza devam etmek." ifadelerini kullandı.

DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu ise DS markasının Türkiye'de bilinirliğinin giderek arttığını ve DS markasının yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok büyüme kaydeden premium markası olduğunu belirti.

Mumcu, başarının arkasında DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan, SUV segmentinin iddialı modeli DS 7 CROSSBACK'e olan talebin payının büyük olduğunu belirterek, "2020 yılının son çeyreğinde pazara sunacağımız DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, şarj edilebilen hibrit otomobilimiz ve 2021 yılında gelecek olan DS 9 Sedan modelimiz ile ürün yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Monde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş ise iki yıl içerisinde açılışını gerçekleştirdikleri ikinci DS STORE'un kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Erciş, DS'nin ilk tanıştıkları andan itibaren kendilerinde büyük heyecan uyandıran bir marka olduğunu aktararak, "Farklı tasarımı, ileri teknolojisi ve şık detaylarıyla Fransız zarafetini tam olarak yansıtan bu premium markayı Türkiye'de temsil ediyor ve bu hikayenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye'de ikincisini açtığımız DS STORE Ankara aynı zamanda DS servis noktası olarak da misafirlerimize hizmet veriyor." yorumunda bulundu.

Sağlığın her zaman öncelikleri olduğunun altını çizen Erciş, her iki DS STORE'un da dünya lideri bir denetim kurumu tarafından 90'ın üzerinde kriterde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkında denetlendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Ekonomi
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Ekonomi
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Ekonomi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Ekonomi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Ekonomi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: DS STORE Ankara açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 23:04:09. #1.15#
title