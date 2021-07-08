DS Özel Satış Günleri 9-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
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DS Özel Satış Günleri 9-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

DS Özel Satış Günleri 9-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

DS Automobiles tarafından düzenlenen DS Özel Satış Günleri'nde müşteriler ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde inceleme şansı elde ederek, istedikleri otomobile ayrıcalıklı koşullarla sahip olabilecek.

DS Automobiles tarafından düzenlenen DS Özel Satış Günleri'nde müşteriler ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde inceleme şansı elde ederek, istedikleri otomobile ayrıcalıklı koşullarla sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlere aralıksız devam ediyor. DS Automobiles bu kapsamda, 9-12 Temmuz tarihlerinde DS Özel Satış Günleri düzenliyor. Kendine özgü modern tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan DS Store'larda düzenlenecek etkinlikte, DS sahibi olmak isteyenlere özel koşullar ve test sürüşü etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

DS Store'lar markanın mükemmellik anlayışını yansıtıyor

Halihazırda hedef kitlesinin bulunduğu büyükşehirlerdeki DS Store'larda müşterilerini ağırlayan DS Automobiles, Türkiye genelindeki beşinci DS Store'u da geçtiğimiz günlerde Bodrum'da hizmete açmıştı. Müşterilerinin daima yanında olmayı hedefleyen DS Automobiles, DS Store'ların markanın "avantgarde" ruhuna uygun biçimde tasarlanmasına özellikle özen gösteriyor. Mükemmellik anlayışını en küçük detaylara dahi yansıtan marka, Türkiye'deki tüm DS Store'ları da bu bakış açısıyla tasarlıyor. Büyükşehirlerde açılan hizmet noktalarının ardından yoğun hedef kitlesinin bulunduğu şehirlere de yönelen DS Automobiles, önümüzdeki dönemde bayi ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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