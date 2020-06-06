DS ikinci showroomunu Ankara'da hizmete açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DS ikinci showroomunu Ankara'da hizmete açtı

Türkiye’de Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.

DS ikinci showroomunu Ankara'da hizmete açtı
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Türkiye'de Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen Fransız lüks otomobil markası DS, ikinci showrooumunu hizmete açtı.

2018 yılında ilk showroomunu İstanbul'da açan DS, Türkiye'deki ikinci showroomunu Ankara'da açarak pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermedi. Çankaya'da hizmete giren 350 metrekarelik tekonolojik lüks showroomu, yılın son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgesinde açılacak yeni showroom izleyecek. Koluman, DS yatırımlarına 2021 ve 2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek.

2020 hedefi 750 adet

Koluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS olarak 2019 yılını 300 adetlik satışla kapattıklarını belirterek "Pandemi dönemi de dahil olmak üzere bu yılın ilk 4 ayında 183 adetlik satış yaptık. Ankara'da açılan ve kasım ayında İstanbul'da açılacak ikinci Showroomumuz ile birlikte DS olarak yılı 750 bandında bir satışla kapatmak hedefindeyiz. Şu anda DS-7 ve DS-3 Crossback olmak üzere 2 ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan sedan modelimiz DS-9 Türkiye'ye gelecek. Bu modelimiz satışlarımızı ivmelendirecektir. Lüks segmentte Avrupa'da büyüyen 3 markadan biri olan DS, Türkiye'de de iddiasını mutlaka ortaya koyacaktır" dedi.

Altuğ ErcişKoluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Pandemi'de 7 gün 24 saat hizmet

Erciş, pandemi döneminde lüks DS markasının haftanın 7 günü 24 saat satış ve servis hizmeti verdiğini de kaydederek "Bu dönemde müşterilerimiz online ve dijital kanallardan ulaşarak markamızın lüks ürünleriyle ilgili tüm bilgileri alabiliyorlar. Süreç içinde online olarak takas işlemleri ve satışlar da yaptık. Türkiye'deki prosedür, müşterilerimizin satış için mutlaka showrooma gelmesini gerektiriyor. Bu durum için de yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Salgın döneminde otomotiv sektörünün süreçten olumsuz etkilendiğini de sözlerine ekleyen Erciş "Sektör olarak tüm zorlukları aşacak güce sahibiz. Normalleşme ile birlikte ertelenen taleplerin devreye girmesini ve yılın 400-450 binlik satışla sona ermesini öngörüyorum. Premium segment ise, geçen seneye göre bir kayıp yaşamadan bu yılı tamamlar düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

"DS farklı bir lüks marka"

Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS'in iş yapış şekli ve tarz olarak diğer premium markalardan farklılaştığını belirterek "Showroomlarımızda bulunan sanal gerçeklik alanımızda gözlüğü takan müşterilerimiz, tamamen canlı olarak otomobilin bütün özelliklerini tek tek inceleyebiliyor. Renklerini ve deri döşemelerini değiştirebiliyor, modeli 360 derece görebiliyor, otomobilin dışına çıkıp tüm aksesuarları çok rahat inceleyebiliyor. Ayrıca müşterilerimiz modellerimizi deneyimlemek isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobili test edebiliyorlar. Pandemi döneminde müşterilerimizin araçlarının servis zamanı geldiğinde biz kendilerinden otomobili aldırıyoruz, işlemini yaptırıyoruz ve geri götürüyoruz" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Leyla Güven Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Beyazıt Öztürk Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: DS ikinci showroomunu Ankara'da hizmete açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 13:12:04. #1.14#
title