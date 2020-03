DS Automobiles yeni bir otomobil silüeti geliştirdi

01.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:34

DS Automobiles, aerodinamik verimliliği artırmayı amaçlayan ve avant-garde yaklaşımını ortaya koyan tamamen yeni bir otomobil silüeti geliştirdi.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, DS, Aero Sport Lounge ile lüks otomobilin sınırlarını ileri teknoloji ve gelişmiş tasarımıyla zorlarken, yüksek kaliteli malzemelere yer açmak için gösterge ekranını ortadan kaldırdı.

Gövde oranları ve vücut şekli sayesinde DS Aero Sport Lounge, aerodinamik verimliliği optimize etmek için hava akışını yönlendirirken, uzun gövdesi ve keskin eğimli tavan çizgisi sürtünmeyi azaltıyor. Hava, ön ızgaradan tasarımıyla havayı yönlendiren 23 inçlik büyük tekerlekleri aşarak yan aerodinamik detaylara yönlendiriliyor.

DS Automobiles, iç mekana yeniden şekil vererek içinde seyahat edilecek bir makine yarattı. Çoğu konsept ve seri üretim otomobilde önemli bir rol üstlenen ekranlar artık ön planda değil.



Yolcuların önündeki iki geniş şerit, havada asılı bir şekil oluşturuyor. Saten pamukla kaplı alt şerit, üst şeritten yansıtılan bilgileri görüntülüyor. Yüzey; navigasyon unsurları veya yeni keşfedilecek bilgi-eğlence türleri ile hayat buluyor. Dokunmatik yüzeylerin kısıtlamalarının ortadan kalkmasıyla bilgi ve eğlencenin kaynaşması gerçekleşiyor.



Her iki yanda bulunan ekranlar, dijital aynaları, gerekli ayarları ve konforu sunan kumanda grubunu sunuyor. Her bir yolcunun kendine ait ekranı bulunuyor. Sürüş için gerekli olan unsurlar artırılmış gerçeklikle ön cama yansıtılıyor.

Koltukların arasındaki merkezi kol dayanağı bir kılavuz görevi görüyor. Bu alan her el hareketini okuyor, yorumluyor ve cevaplıyor. Ultraleap ile gerçekleştirilen teknik ortaklığın yansıması olarak DS Aero Sport Lounge, gelecekteki kokpit yaklaşımlarına bir ön izlenim sunuyor.

El takibi ve havada dokunsal geri bildirim teknolojilerinin birleşmesiyle bir hareket yapan el dokunsal bir his alıyor. Sensörler her hareketini algılarken, küçük ultrasonik hoparlörler geri bildirimin hissedilmesini sağlıyor.



Her geçen gün daha da basitleşen çevre ile olan etkileşim yöntemleri, her an çevrim içi olmakla bağlantıyı kesmek arasında bir denge gerektiriyor. DS Aero Sport Lounge, zamanın akışını değiştiriyor. Zamanın akışı sürüş, eğlence veya seyahat etme isteğine göre değişiyor.



DS Aero Sport Lounge'un yapay zekası olan IRIS, her şeyi basit bir konuşma ile kontrol etmek için ön konsolun merkezinde bulunuyor.

Kaynak: AA