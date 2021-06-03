DS Automobiles'ten sıfır faizli haziran teklifleri

DS Automobiles, bu ay avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

DS Automobiles, bu ay avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yaz aylarında DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, faiz fırsatları ve takas desteği getiriyor.

DS Automobiles'ın haziran ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi veya 20 bin TL takas desteği imkanı sunuluyor.

DS Automobiles'in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor.

DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci özellikler sunuyor.

DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz