DS Automobiles'ten sıfır faizli ağustos teklifleri

DS Automobiles, yaz aylarında DS sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, faiz fırsatları ve takas desteği getiriyor.

DS Automobiles, yaz aylarında DS sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, faiz fırsatları ve takas desteği getiriyor.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 210 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

DS Automobiles'in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

İkisi de tam otomatik şanzıman eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebilen DS 7 Crossback ise düşük yakıt tüketimi, konforlu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu