DS Automobiles'ten "DS Service Valet" hizmeti

DS Automobiles, tüm DS Automobiles servis noktalarında geçerli olan "DS Service Valet" hizmetini uygulamaya aldı.

DS Automobiles, tüm DS Automobiles servis noktalarında geçerli olan "DS Service Valet" hizmetini uygulamaya aldı.

DS Automobiles açıklamasına göre, bakım zamanı gelen otomobilleri için DS Service Valet hizmetini talep eden tüm DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK kullanıcıları, otomobillerini istedikleri adresten teslim edip bakım işlemlerinin tamamlanması sonrasında istedikleri adreste geri alabilecek.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak servis memnuniyetinde fark yaratması hedeflenen bu uygulama sayesinde, DS Automobiles kullanıcıları hem zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlayabilecek, hem de İstanbul ve Ankara'da ücretsiz yedek otomobil hizmetinden yararlanabilecek.

DS müşterileri, kısa zamanda devreye girecek olan MyDS mobil uygulaması entegrasyonu sayesinde otomobillerinin teslim saatini ve nakil esnasındaki konumunu cep telefonları üzerinden de kolaylıkla takip edebilecek.

Sürecin işleyişinde, otomobiline bakım hizmeti isteyen müşterilerin otomobili belirtilen adresten DS STORE'un görevlendireceği bir kişi tarafından teslim alınacak. Bakım işlemi sonrasında otomobil müşteriye ücretsiz bir şekilde geri teslim edilecek.

DS yetkili servisi olan şehirlerde gidiş-dönüş 40 km, diğer şehirlerde ise gidiş-dönüş 200 km DS Automobiles tarafından karşılanacak şekilde Türkiye çapında tüm DS 3 CROSSBACK ve DS 7 CROSSBACK müşterilerine hizmet verilecek. DS Service Valet hizmeti alan tüm müşteriler otomobillerini diledikleri yerden teslim almakla kalmayıp, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz yedek otomobil hizmetinden de faydalanarak benzersiz bir deneyim yaşayacak.

DS servis noktası bulunmayan şehirlerde ise yine gidiş-dönüş 200 km'si DS Automobiles tarafından karşılanacak şekilde en yakın DS servis noktasına çekici ile taşıma yapılarak bakım hizmetleri tamamlanacak. Belirtilen limitlerin üzerinde DS Service Valet hizmeti talep eden müşteriler de belli bir bedel karşılığında bu benzersiz deneyimden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Marka Direktörü Berk Mumcu, müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarının merkezine koyduklarını belirterek, yeni uygulamaya aldıkları DS Service Valet hizmeti ile bakım zamanı gelen otomobillere yönelik olarak, DS Automobiles müşterilerine kolaylık, konfor ve memnuniyeti bir arada sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk