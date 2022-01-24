DS Automobiles'tan sıfır faizli ve takas destekli fırsatlar

DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri, sıfır faizli kredi fırsatları ya da takas desteğini devam ettiriyor.

DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri, sıfır faizli kredi fırsatları ya da takas desteğini devam ettiriyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, premium SUV segmentinde kendisini rakiplerinden ayıran yüksek konforu, teknolojisi ve kullandığı malzemeleriyle süslü modellerini ocak ayında da avantajlı satın alma fırsatlarıyla sürdürüyor.

Ocak ayı boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen 2021 model DS 7 CROSSBACK modelleri ve sınırlı sayıdaki özel LOUVRE serisi için ise 200 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi veya takas desteği imkanı sunuluyor.

Louvre Müzesi'nin ipuçları, DS Automobiles zanaatkarları tarafından DS 7 CROSSBACK LOUVRE'da, gövde, ön kapılar ve bagaj kapağına zarif bir şekilde yerleştirilmiş özel "Louvre" armaları ile hayat buluyor. DS 7 CROSSBACK LOUVRE; DS Wings cam, çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 CROSSBACK versiyonlarından farklılaşıyor.

En küçük ayrıntılara kadar kişiselleştirilen DS 7 CROSSBACK LOUVRE özel serisi, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile şıklık katıyor. Seçkin dış tasarımın son noktası olarak DS 7 CROSSBACK LOUVRE özel serisi, yeni 20 inçlik ALEXANDRIA tasarımlı hafif alaşım jantları ile özgünlüğünü zenginleştiriyor.

Müzenin sembol yapısı Ieoh Ming Pei Piramidi'nin deseni iç mekanda, havalandırma çıkışlarında, orta konsoldaki armada ve Nappa deri kaplı orta konsol eşya gözü kapağında kabartma yöntemi kullanılarak zarafetle gözler önüne seriliyor.