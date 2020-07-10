DS Automobiles moda dünyasında!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

DS Automobiles moda dünyasında!

Paris Fashion Week’in resmi ortağı DS Automobiles, modadaki yeni trendleri ve elektrikli E-TENSE modellerini içeren sıra dışı bir editoryal moda çekimine imza attı.

DS Automobiles moda dünyasında!
10.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:14

Paris Fashion Week'in resmi ortağı DS Automobiles, modadaki yeni trendleri ve elektrikli E-TENSE modellerini içeren sıra dışı bir editoryal moda çekimine imza attı.

"Un Autre Regard" (Farklı Bir Pespektif) olarak adlandırılan çalışma, avangart bir ruhla birbirine bağlı ve yaklaşık 50 yıl önceki SM'i tasvir eden Sarah Moon fotoğraflarını yansıtan farklı disiplinlerden tasarımların bir araya gelmesinden doğdu.

Fédération de la Haute Couture et de la Mode tarafından gelişmekte olan markalar olarak tanımlanan Blue Marble, Boramy Viguier, EGONlab, Germanier ve Mansour Martin çalışmalarına karakteristik bakışlar kazandırdı. Fotoğrafçı Paul Franco, Palais de Tokyo'dan Seine boyunca nehir yönünde, bu yeteneklerin genellikle yeni trendleri sergilediği civarlarda, Paris Moda Haftası 2020 vizyonunu ortaya çıkarmak için Chateau de Bizy'yi devir aldı.

Kalenin avlusunda ve bahçelerinde DS 3 Crossback E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300 ve DS 9 E-Tense ile beş tasvir sahnelendi.

Paul Franco, "Sarah Moon'un çalışmaları konusunda çok heyecanlıyım" dedi. "O inanılmaz bir fotoğrafçı ve ben de Steven Klein'dan ilham alıyorum. Bu proje için fotoğraflarımın ele alınış biçimi, şairane, çok kadınsı bir taraf ve daha kararlı, çarpıcı ve erkeksi iki farklı stilin karışımından oluşuyor. Beni temsil eden de tam olarak bu ikisi arasındaki kombinasyon. Otomobillerle moda resimleri oluşturmak istedim ve netlik ile bulanıklığı karıştıran bir yaklaşım ile vurgulanan bu sonucu seviyorum. Bu proje için bana açık çek verilmişti ve modelimizin, EGONlab tarafından tasarlanan büyük çivilerle süslenmiş deri bir kıyafetle DS 9'un kaputunda uzandığını görmek çok hoşuma gitti. Fotoğraf çekimine çılgınca bir enerji kattılar. Otomobilin gövdesine karşı parlayan çiviler harika fotoğraflar oluşturdu. Otomobil dünyasının sınırlarını aştığımızın farkındayım ama otomobilin kendisi bu sınırların da ötesinde!"

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 3. Sayfa
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi Spor
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye...
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon Güncel
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Mabel Matiz Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Falcao Henry Onyekuru Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bakan Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: DS Automobiles moda dünyasında! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 21:52:14. #1.14#
title