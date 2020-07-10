DS Automobiles moda dünyasında! Paris Fashion Week’in resmi ortağı DS Automobiles, modadaki yeni trendleri ve elektrikli E-TENSE modellerini içeren sıra dışı bir editoryal moda çekimine imza attı.

Paris Fashion Week'in resmi ortağı DS Automobiles, modadaki yeni trendleri ve elektrikli E-TENSE modellerini içeren sıra dışı bir editoryal moda çekimine imza attı.

"Un Autre Regard" (Farklı Bir Pespektif) olarak adlandırılan çalışma, avangart bir ruhla birbirine bağlı ve yaklaşık 50 yıl önceki SM'i tasvir eden Sarah Moon fotoğraflarını yansıtan farklı disiplinlerden tasarımların bir araya gelmesinden doğdu.

Fédération de la Haute Couture et de la Mode tarafından gelişmekte olan markalar olarak tanımlanan Blue Marble, Boramy Viguier, EGONlab, Germanier ve Mansour Martin çalışmalarına karakteristik bakışlar kazandırdı. Fotoğrafçı Paul Franco, Palais de Tokyo'dan Seine boyunca nehir yönünde, bu yeteneklerin genellikle yeni trendleri sergilediği civarlarda, Paris Moda Haftası 2020 vizyonunu ortaya çıkarmak için Chateau de Bizy'yi devir aldı.

Kalenin avlusunda ve bahçelerinde DS 3 Crossback E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300 ve DS 9 E-Tense ile beş tasvir sahnelendi.

Paul Franco, "Sarah Moon'un çalışmaları konusunda çok heyecanlıyım" dedi. "O inanılmaz bir fotoğrafçı ve ben de Steven Klein'dan ilham alıyorum. Bu proje için fotoğraflarımın ele alınış biçimi, şairane, çok kadınsı bir taraf ve daha kararlı, çarpıcı ve erkeksi iki farklı stilin karışımından oluşuyor. Beni temsil eden de tam olarak bu ikisi arasındaki kombinasyon. Otomobillerle moda resimleri oluşturmak istedim ve netlik ile bulanıklığı karıştıran bir yaklaşım ile vurgulanan bu sonucu seviyorum. Bu proje için bana açık çek verilmişti ve modelimizin, EGONlab tarafından tasarlanan büyük çivilerle süslenmiş deri bir kıyafetle DS 9'un kaputunda uzandığını görmek çok hoşuma gitti. Fotoğraf çekimine çılgınca bir enerji kattılar. Otomobilin gövdesine karşı parlayan çiviler harika fotoğraflar oluşturdu. Otomobil dünyasının sınırlarını aştığımızın farkındayım ama otomobilin kendisi bu sınırların da ötesinde!"

Kaynak: Carmedya.com