DS Automobiles'den nisan ayına özel 0 faizli kredi teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DS Automobiles'den nisan ayına özel 0 faizli kredi teklifi

DS Automobiles'den nisan ayına özel 0 faizli kredi teklifi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

DS Automobiles, nisan ayına özel çok avantajlı satın alma teklifleri sunuyorMarkadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, bahar döneminde çok özel satın alma teklifleriyle DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

DS Automobiles, nisan ayına özel çok avantajlı satın alma teklifleri sunuyor

Markadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, bahar döneminde çok özel satın alma teklifleriyle DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. DS'in nisan ayına özel olarak ayrıcalıklı teklifi kapsamında, markanın 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeline 350 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

DS'in görücüye çıktığı ilk andan itibaren tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle dikkat çeken modeli DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,89 faizle kredi imkanı sağlanıyor. Her biri birbirinden özel modellerinde kusursuz işçiliği, üst seviyede konforu, tasarımı ve teknolojiyi bir arada sunan DS, tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak isteyen otomobil tutkunları için organize ettiği 24 saatlik benzersiz test programıyla da dikkat çekiyor. Premium otomobil severler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da bulunan DS Store'larda DS Automobiles'in ürün gamında yer alan modelleri kapsamlı biçimde deneyimlemeye devam ediyor.

Premium SUV segmentinde kullandığı asil malzemeleri, yüksek konforu ve teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken DS Automobiles'in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforlu ve sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK'in DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DS Automobiles'den nisan ayına özel 0 faizli kredi teklifi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:35:08. #1.15#

title