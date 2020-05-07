DS Automobiles'den DS 7 Crossback kampanyası
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DS Automobiles'den DS 7 Crossback kampanyası

DS Automobiles'den DS 7 Crossback kampanyası
07.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:10

DS Automobiles; DS 7 Crossback modeli için ertelemeli ödemeye sahip kampanyasını duyurdu.

DS Automobiles; DS 7 Crossback modeli için ertelemeli ödemeye sahip kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında mayıs ayına özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanarak, kredi ödemesine Eylül'de başlanabiliyor.

Aylık yüzde 0,49 kampanya oranı ile kredi ödemelerinizi dört ay öteleyebiliyorsunuz. 150 bin TL'lik kredi tutarı için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faiz oranına sahip PSA Finans kredi taksit ödemelerine Eylül ayında başlanabiliyor. Üstelik tüm bu işlemleri olduğunuz yerden yapabiliyorsunuz.

İşlemler için DS marka otomobil için dsautomobiles.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Evinizden çıkmadan görüntülü görüşme talebinde bulunabiliyor, kredi başvurunuzu online olarak yapabiliyorsunuz.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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