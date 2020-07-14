DS Automobiles Avrupa'nın düşük emisyon lideri oldu DS Automobiles, Avrupa’da en düşük emisyon oranlarına sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles, Avrupa'da en düşük emisyon oranlarına sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

2015 yılında markanın lansmanında benimsenen elektrik enerjisine geçiş stratejisi doğrultusunda ilerleyen DS Automobiles, özellikle yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense ve 300 beygir gücünde, dört teker çekişli şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Marka, 2020'nin ilk altı ayı içerisinde ortalama 80 g/km'den daha az emisyon oranına ulaştı.

E-Tense serisi, Formula E'de DS Techeetah ve Jean-Éric Vergne tarafından kazanılan dünya şampiyonluklarından edinilen deneyimlerin ışığında geliştirildi.

2019 yılından bu yana, DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback, Avrupa pazarlarında elektrikli modelleri ile de sunuluyor. DS 9 Sedan, piyasaya çıktıktan sonra Avrupa pazarlarında 225 ila 360 beygir gücü arasında bir dizi şarj edilebilir hibrit güç ünitesi seçeneği sunacak.

Çoklu enerji kullanımı sunan premium markalar segmentinde, DS Automobiles yılın ilk yarısında ortalama 79,9 g/km emisyon oranı ile en üst sırada yer alırken, sektör genelinde 110 g/km sınırının altına inilebilmiş değil.

Kaynak: Carmedya.com