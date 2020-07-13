DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'nin ilk altı ayında ortalama 80 g/km'den daha az kaarbondioksit emisyonuna ulaştı.

Çoklu enerji kullanımı sunan premium markalar segmentinde, DS Automobiles yılın ilk yarısında ortalama 79,9 g/km karbondiksit salınımı ile en üst sırada yer alırken, başka hiçbir premium üretici 110 g/km sınırının altına inemedi.

Bu performans, DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback'in tasarımının yönünü belirleyen, araştırma ve geliştirme konusundaki sıkı çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Çok enerjili platformdaki bu verimliliğin özünde, araçları kendi segmentlerinin liderliğine taşıyan üstün teknoloji ve azaltılmış kütle yatıyor.

Kaynak: AA