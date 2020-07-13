HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider

DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider
13.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:50

DS Automobiles, Avrupa'da en düşük karbondioksit emisyonuna sahip çoklu enerji kullanımı sunan premium markaları arasında sınıf liderliğine yerleşti.

DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020'nin ilk altı ayında ortalama 80 g/km'den daha az kaarbondioksit emisyonuna ulaştı.

Çoklu enerji kullanımı sunan premium markalar segmentinde, DS Automobiles yılın ilk yarısında ortalama 79,9 g/km karbondiksit salınımı ile en üst sırada yer alırken, başka hiçbir premium üretici 110 g/km sınırının altına inemedi.

Bu performans, DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback'in tasarımının yönünü belirleyen, araştırma ve geliştirme konusundaki sıkı çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Çok enerjili platformdaki bu verimliliğin özünde, araçları kendi segmentlerinin liderliğine taşıyan üstün teknoloji ve azaltılmış kütle yatıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı Dünya
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 3. Sayfa
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yaşar Güler Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Hande Yener Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: DS Automobiles, Avrupa'da çoklu enerji kullanımı sunanlar arasında lider - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 14:50:10. #1.15#
title