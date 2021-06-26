DS 9 Eylül'de Türkiye'de!
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DS 9 Eylül'de Türkiye'de!

DS 9 Eylül'de Türkiye'de!
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles, sedan modeli DS 9’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles, sedan modeli DS 9'u Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacak olan DS 9, DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle dikkatleri çekiyor.

Modelin ön kısmı DS Automobiles'in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9'un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. Eğimli fastback tarzı tavan çizgisi DS 9'a olağanüstü bir karakter kazandırırken, bu tasarım modele aynı zamanda aerodinamik bir görünüm de katıyor. DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda benzersiz bir konfor alanı sunuyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir alan sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

Kamera destekli süspansiyon sistemi

DS 9'un dış tasarımında detaylara verilen önem iç mekanda da devam ediyor. Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri dikkat çekerken, kokpitte kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidinin yanı sıra, ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor.

Modelde, konforu destekleyen ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS Active Scan Suspension kamera destekli süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş imkanı sunan DS Drive Assist, park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı DS Park Pilot gibi teknolojiler yer alıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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