DS 7 Crossback'e özel şubat kampanyası

02.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:41

DS Automobiles, 2020 model yılı DS 7 Crossback için şubat ayına özel takas desteği ve 150 bin TL tutarında kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor.







Otomobil, BlueHDi 130 otomatik dizel ve PureTech 225 otomatik benzinli versiyonlara sahip.



