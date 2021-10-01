DS 4, 2022'de Türkiye'de satışa sunulacak

DS Automobiles, DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9'un ardından markanın yeni jenerasyonunun dördüncü modeli olarak dikkatleri üstüne toplayan DS 4 modelini tanıttı.

DS Automobiles açıklamasına göre, avant-garde tasarımıyla ve yüksek teknoloji eseri özellikleriyle sınıfında ayrışan DS 4, 2022 yılında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Açıklamada göüşlerine yer verilen DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, DS markasının Türkiye'de hem satış rakamları, hem DS STORE sayısı hem de ürün yelpazesi olmak üzere birçok alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Marka olarak önceliğimiz her zaman müşteri deneyimi ve memnuniyeti üzerine kurulu. Satışı ise daima bir sonuç olarak görüyoruz. Bu noktada, talebe göre hareket edip araçlarımızı hızlı bir şekilde müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, DS 4 için Türkiye'den ciddi bir talep var. 2022 yılında DS 4 için beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor ve heyecanlandırıyor."

Stratejik olarak oldukça önemli bir yeri olan kompakt premium segmentte yer alan DS 4, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alarak yaratılmış silüeti, daha önce görülmemiş boyutlarıyla segmentin içinde özel bir yere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Dünya çapında pazar payı yükselişte olan karlı bir marka olarak dikkat çeken DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katmaya hazırlanıyor.

Kompakt premium segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için tasarlanan DS 4, modern ve çekici SUV Coupé ile geleneksel kompakt hatchback olmak üzere iki gövde şeklinden etkilenerek biçimlendirilmesiyle farklılaşıyor.

DS 4'ün satışına kademeli olarak Avrupa pazarlarında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren başlanacak.