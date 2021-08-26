DRX yeni içerik üreticisi Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i duyurdu!

Bir zamanlar ülkemizde de oynayan emekli profesyonel Frozen, DRX ekibinde içerik üretici olarak yer alacak.

DRX, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklama ile bir zamanlar ülkemizde de oynamış olan emekli League of Legends profesyoneli Kim "Frozen" ( listen) Tae-il'i içerik üreticisi olarak organizasyona dahil ettiklerini açıkladı.

"Yeni içerik üreticimiz Frozen'i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, lütfen hoş geldin diyin." açıklaması ile Frozen'in organizasyona transferini duyuran ekip eski profesyonele hoş geldin dedi.

Kaynak: Playerbros