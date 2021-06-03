DRX, Kore ligi LCK'in ilk global alım programını duyurdu: 'SUPERSTAR D'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DRX, Kore ligi LCK'in ilk global alım programını duyurdu: 'SUPERSTAR D'

DRX, Kore ligi LCK'in ilk global alım programını duyurdu: 'SUPERSTAR D'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dünyanın dört bir yanından başvuracak kişiler DRX ile kontrat imzalama şansını yakalayabilir

Dünyanın en iyi birkaç League of Legends ligi arasında gösterilen LCK'in başarılı takımlarından DRX, Kore'nin ilk global alım programı 'SUPERSTAR D'yi duyurdu. Dünyanın dört bir yanından başvuracak yetenekli kişilerin DRX ile kontrat imzalama şansı bulunuyor. İşte detaylar:

'SUPERSTAR D', LCK'in ilk global seçim programıdır. Online ortamda gerçekleştirilecek oyuncu seçim programına DRX Genel Menajeri  'cCarter', DRX ana koçu 'cvMax' ve yardımcı koçlar 'SSONG' ile 'Museong' eşlik edecek. Potansiyel yeteneklerini test etmek için bu altın fırsatı kaçırma'

Başvuru tarihi: 3 Haziran Perşembe - Ekim 2021

Başvuru şartları

13 yaşından büyük olmak

Sezon 11 itibarıyla Platinum liginin üzerinde olmak

League of Legends yasal politikasına uymayan eylemler sebebiyle ceza yememiş olmak.

Seçimi kazanan oyuncu DRX ile kontrat imzalamanın yanısıra 1 milyon Won (900 bin dolar) para ödülünün ve çeşitli oyun ekipmanlarının sahibi olacak. Dragon X tarafından yapılan açıklamada ülke sınırlaması bulunmuyor. Dünyanın her yerinden başvurulabilecek programa Çin ve Kore'den oyuncular da katılabilecek.

Nasıl başvuracağım?

Öncelikle ulaşabileceğiniz İngilizce dilindeki başvuru formunu doldurmalısınız.

Daha sonra 'drx.sptd@drx.gg' adresine en az 2 tane tekli dereceli oyun kaydınızı yollamalısınız. Kayıtlar .avi/ .mp4 formatında olmak zorundadır.

Yollayacağınız dosyaların adı Adınız- Sihirdar adınız- Pozisyonunuz- Liginiz şeklinde sıralanmalıdır. Örneğin: Arthur- Blanket09- Jungle- Diamond 4

DRX ekibi ile kuracağınız iletişim, başvuru formu ve göndereceğiniz dosyaların metin kısımları İngilizce olmalıdır.

Daha önce illegal programlar veya hile kullanması sebebiyle ceza yemiş oyuncular programa dahil edilmeyecek. Eğer bu durum program başladıktan sonra tespit edilirse söz konusu oyuncu men edilecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DRX, Kore ligi LCK'in ilk global alım programını duyurdu: 'SUPERSTAR D' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:29:24. #1.16#

title