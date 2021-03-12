DRX ekibinin genç yeteneği Becca önemli açıklamalarda bulundu!

'de 7. haftada Fredit BRION serisinden 2-0 galibiyetle ayrılan DRX takımının akademiden yükselen genç destek oyuncusu Becca dün önemli açıklamalarda bulundu.

Takımın gidişatı ve bireysel gelişimi hakkında bilgiler veren Becca sorulara şu şekilde yanıt verdi:

Moderatör: Fredit BRION serisinin ikinci maçında kendini çok fazla feda ettin. Fazla kill verdiğini gören izleyiciler endişelerini dile getiriyorlar. Senin bakış açına göre bu durum nasıldı? Takım arkadaşlarınla ne konuştunuz?

Becca: Eğer rakibin arka tarafını savaşın dışında tutabilirsem,ön tarafları kendiliğinden çökecekti. Ben de Syndra ve Renekton'un skillerini takip ederek oynadım. Bazen içeri atlayarak öldüm fakat rakibin flashını kullanmasını sağladım. Böylece takımıma bir sonraki savaş için avantaj oluşturdum.

Moderatör: Takım savaşlarındaki yüksek odak seviyeniz hakkında övgüler var. Bunun özel bir sebebi var mı?

Becca: Koçlarımız antrenmanlardan sonra bize geri dönüş yapıyorlar, bireysel tekniklerimizin ve koridor aşamamızın üzerinden geçiyorlar. Geri dönüşlerinde detaylara oldukça dikkat ediyorlar. Mantıklı oynadığımız zaman koçlar bize çok fazla şey söylemiyor. Sadece daha iyi bir sonuç elde etmek için neleri farklı yapabilirdik üzerinde duruyoruz. En ince detaylara bile işaret ediyorlar,öğretiyorlar.

Moderatör: Sezonun bitimine fazla bir süre kalmadı. Ligin geri kalan maçları için bize neler söyleyebilirsin?

Becca: KeSPA Cup'a kıyasla bence çok geliştik. Koçlarımın ikisine de minnettarım. Bu derece gelişmeyi başardım çünkü koç Museong bana çok özen gösterdi. Başlarda koçtan geri dönüş aldığımda acaba kötü oyuncu muyum diye düşündüm. Fakat sonrasında ne kadar değiştimin farkına vardım. Koçuma gerçekten çok teşekkür ediyorum. LCK şampiyonu olmak için en iyi performansımı göstermeye çalışacağım.

Röportajın tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros