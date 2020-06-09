Druk Filmi Druk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Druk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Martin, mental yorgunluk içerisindeki bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını düşünen Martin, bir deney yapmaya karar verir. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar.

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Senaryo: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse Wold, Helene Reingaard Neumann, Martin Greis-Rosenthal, Albert Rudbeck Lindhardt, Diêm Camille G.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Druk

Yapımcı Firma: Zentropa Entertainments

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Danimarka

Orijinal Dili: Danca

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: Zentropa Entertainments

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com