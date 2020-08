Druk / Another Round Filmi Druk / Another Round filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Druk / Another Round filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin'in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin'in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını düşünen Martin, bir deney yapmaya karar verir. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar. Yönetmen: Thomas Vinterberg Senaryo: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse Wold, Helene Reingaard Neumann, Albert Rudbeck Lindhardt, Ole Dupont, Frederik Winther Rasmussen, Martin Greis-Rosenthal, Morten Thunbo, Dorte Højsted, Diêm Camille G., Michael Asmussen, Cassius Aasav Browning, Christiane Gjellerup Koch, Thomas Guldberg Madsen, Christina Hildebrandt, Per Otto Bersang Rasmussen, Palmi Gudmundsson, Freja Bella Lindahl, Aya Grann, Oskar Kirk Damsgaard, Le Münster-Swendsen, Lucas Helt Mortensen, Aksel Vedsegaard, Mercedes Claro Schelin, Silas Cornelius Van, Clara Philipson, Morten Jørgensen, Gustav Sigurth Jeppesen, Niels Jørgensen, Maria Ovi, Magnus Sjørup Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: Druk/ Another Round Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Danimarka Orijinal Dili: Danca Filmin Süresi: 115 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 18.12.2020 Kaynak: InterSinema.com