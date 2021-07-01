Drop Fake, 9 Milyon Dolar Fonlandı

Eski EA başkan yardımcısı Katherine de Leon tarafından yönetilen yeni bir stüdyo olan Drop Fake, PC ve mobil için platformlar arası 4X strateji türünden başlayarak insanları harekete geçiren çok oyunculu sosyal oyunlar geliştirmek için 9 milyon dolar toplamayı başardı.

Eski EA başkan yardımcısı Katherine de Leon tarafından yönetilen yeni bir stüdyo olan Drop Fake, PC ve mobil için platformlar arası türünden başlayarak insanları harekete geçiren çok oyunculu sosyal oyunlar geliştirmek için 9 milyon dolar toplamayı başardı.

GamesBeat'de yer alan stüdyo, hem oyun projelerinde hem de şirket kültüründe özgünlük ve çeşitliliği savunma göreviyle kuruldu.

Drop Fake geliştirme ekibi şu anda ABD ve Kanada'ya yayılmış durumda ve daha önce EverQuest, Skate, Command & Conquer ve Marvel: Contest of Champions gibi oyunlar üzerinde çalıştı.

Şirkete CEO olarak liderlik eden de Leon, erişilebilirliği ilk sıraya koyan heyecan verici sosyal deneyimler yaratma arzusunu dile getirdi ve bu nedenle stüdyonun ilk oyununun platformlar arası, oynaması ücretsiz bir proje olacağını açıkladı.

De Leon, "Bizim stratejimiz, ücretsiz bir oyun yapmak üzerine çünkü oyunculara erişim bizim için çok önemli durumda ve herkesin kullanımına açık bir oyun yapmak istiyoruz, burada çapraz platform devreye giriyor. Ücretsiz bir oyun yapmak için kaynaklarımızı oldukça verimli kullanarak güçlü bir oyun tasarlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Tutkum, çok oyunculu, sosyal oyunlarla gelen sevinçleri, öfkeyi, hayal kırıklığını ve tüm duyguları deneyimlemek için mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek."

Kaynak: Turkmmo