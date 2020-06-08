Dronlu trafik denetiminde sürücülere para cezası
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Dronlu trafik denetiminde sürücülere para cezası

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 'drone' ile havadan yapılan kontrolde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye toplam 1080 TL para cezası uygulandı.

Dronlu trafik denetiminde sürücülere para cezası
08.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:50

 

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 'drone' ile havadan yapılan kontrolde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye toplam 1080 TL para cezası uygulandı.İnebolu Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede drone destekli trafik denetimi yaptı. Boyranaltı İsmetpaşa Caddesi ve İnebolu- Abana karayolu bölgesinde drone ile havadan tespit edilerek uygulama noktasında durdurulan hatalı sürücülere, işlem yapıldı. Araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı drone ile tespit edilen 7 sürücüye, toplam 1080 TL para cezası kesildi. Denetimlere katılan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca, Atasoy Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Jandarma ve Emniyetimiz ile müşterek, drone ile trafik denetimi yaptık, denetimde bizzat bulundum. Maske-mesafe-hijyen birbirinden ayrılmaz olmazsa olmazlarımızdandır. Ayrıca emniyet kemeri takmak ve hız kurallarına uymak da hepimiz için vazgeçilmezlerimizdendir" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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