Dronlar, Uçakları Şaşırttı!

Dronlar git gide daha yaygın hale geliyor ve tanınmış markalar her zamankinden hesaplı fiyatlara gelişmiş modeller sunuyorlar. Hava operatörleri, hava yolları ve hava yolcuları içinse bu o kadar da iyi bir şey olmayabilir.



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ITV News'teki habere göre, Londra'nın Gatwick Havaalanı'na giden uçaklar, uçak pistine yakın bir yerde bir dron saptanması üzerine yol değiştirmek zorunda kaldı. Bazı easyJet uçuşları London Southen'a yönlendirilirken, Valensiya'dan gelen bir British Airways jeti de Bournemouth'a yönlendirildi.



London Gatwick için açıklama yapan biri, birçok uçuşun diğer havaalanlarına yönlendirilmek zorunda kaldığını, bazı diğerlerinin de geciktirilmek veya iptal edilmek zorunda kaldığını söyledi. Uçak pisti sonradan tekrar açılsa da, uyarılar bazı uçuşların gecikmesine neden oldu. Konuşmacı, polisin olayı incelemeye devam ettiğini söyledi.



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Bu senenin başlarında, UK Airprox Board bir yolcu uçağınını neredeyse bir dronla çarpışacağı bir olay hakkında detaylı bir rapor yayınlamıştı. İngiltere, Birmingham'ın 500 fit üzerinde bir okulun üzerinde gerçekleşen olayın geçen sene 60 tane benzeri görülmüştü.



İngiltere'de Civil Aviation Authority (Sivil Havacılık Otoritesi), 400 fitin üzerinde veya hava alanlarına yakın yerlerde dron uçurmayı yasaklıyor. Buna rağmen dronların uçaklara fazla yaklaştığı olaylar gerçekleşmeye devam ediyor.



