Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
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Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü

21.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:43
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü

BURSA'da son zamanlarda etkili olan yağışlar, barajları suyla doldurdu.

BURSA'da son zamanlarda etkili olan yağışlar, barajları suyla doldurdu. Dron ile havadan görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 27 arttığı ve kentin yaklaşık 5 aylık ihtiyacını karşılayabileceği açıklandı.   

Meteoroloji verilerine göre Bursa, son 100 yılın en kurak 5'inci yılını geride bıraktı. Geçen hafta yaşanan yağışlarla kentteki barajlar suyla doldu. Geçen ay başlayan mevsim normallerinin üstünde kar yağışı ve yağmur Bursa'ya beklenen can suyunu taşıdı. Kentin en önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda dronla yapılan çekimlerde son kaydedilen yağışların ardından su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığı saptandı.

'YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Geçen yılın sonunda başlayan yağışlar su miktarını artırdı. Şehrin içme su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynakların başında gelen Nilüfer Barajı'nda ki seviye yüzde 27'ye yükseldi. Doğancı Barajı'nda su seviyesi ise yüzde 34'e çıktı. Son hafta yağan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Yılın ilk haftasındaki yağışlar kentin su ihtiyacını rahatlıkla 5 ay karşılayacak seviyededir."KURAKLIK KORKUTTU

Yetkililer, geçen yılın ortalarında beklenen yağış miktarının şehre düşmemesi nedeniyle kuraklık korkusu yaşandığını hatırlattı. Bursa'da, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı nedeniyle geçen aya kadar  kentin 75 günlük suyu kaldığını açıklandı. 2009 yılından bu yana Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesinin en aza indiği dönem 2020 yılı olarak kaydedildi.


Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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