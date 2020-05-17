Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek Rize'de başlatılan maskesiz sokağa çıkma yasağı denetimleri drone yardımı ile havadan sürdürülüyor.

Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek

RİZE - Rize'de başlatılan maskesiz sokağa çıkma yasağı denetimleri drone yardımı ile havadan sürdürülüyor.

Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan havalanan Droneler, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile halk yoğunluğunun fazla olduğu alanları gezerek maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları takip ediyor. Ekrandan maske takmayan veya sosyal mesafe kurulanına uymayan vatandaşları gören drone pilotu polisler hemen en yakın gezici ekibe bilgi veriyor. Bu sayede uyarılara rağmen yasaklara uymayan vatandaşlara 3 bin 150 lira idari ceza işlemi uyguluyor.

Çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Polis ekiplerinin yanı sıra dronelerinde uygulamada kullandığı belirterek "Alınan kararın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla arkadaşlarımız drone ile havadan denetimlerini yapıyor. Bu biz tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız. İlimizde alınan kararlara vatandaşlarımız uyuyor. Vatandaşları bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza işlem uygulayacağız. Bugüne kadar ilimizde sorun yaşamadık. Buda vatandaşlarımızın devletin aldığı kararlara uyduğundan kaynaklandı. Bundan sonrada vatandaşlarımızın alınan bu kararlara uyacaklarına inanıyor ve bekliyoruz. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışsınlar. İki kişiden bulunan araçlarda vatandaşlarımız mutlaka maskelerini taksınlar. Önemli olan maskeyi doğru takmamız. Bazen dolaşırken görüyorum. Bazı vatandaşlar maskeleri çenesinin altına takıyor. Bu doğru değil." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA